BRICS: deux pays africains veulent intégrer l’alliance

Le Cameroun et le Zimbabwe ont récemment fait connaître leur volonté d’intégrer le cercle des BRICS, une alliance économique en plein essor. Ces deux pays accompagné du Pakistan, ont manifesté leur désir d’intégrer l’alliance. Cette démarche s’inscrit dans une volonté commune de dynamiser leurs économies respectives et de diversifier leurs partenariats internationaux.

Le Zimbabwe, confronté à des défis économiques majeurs, cherche activement des opportunités pour stimuler son développement et réduire sa dépendance au dollar. La récente annulation d’une partie de sa dette par la Chine, membre des BRICS, a suscité un regain d’intérêt pour cette alliance. En lançant une nouvelle monnaie adossée sur l’or et en explorant des alternatives au dollar, le Zimbabwe cherche à stabiliser son économie et à ouvrir de nouvelles perspectives de croissance.

De son côté, le Cameroun, État d’Afrique centrale au flux d’échanges significatif avec les BRICS, voit dans cette alliance une opportunité de renforcer ses liens économiques et de bénéficier de financements multilatéraux pour son développement. Avec un volume d’échanges évalué à 5 581 milliards de FCFA entre 2018 et 2022, le Cameroun entend saisir les opportunités offertes par une adhésion aux BRICS pour diversifier son économie et favoriser sa croissance.

L’intégration au sein des BRICS représente également un tournant stratégique pour le Zimbabwe, qui aspire à s’insérer dans un paysage financier multipolaire. La nouvelle banque de développement des BRICS offre des perspectives de prêts en monnaie locale, constituant ainsi une alternative attrayante aux financements traditionnels. L’annulation récente de prêts par la Chine témoigne de la solidarité et du soutien potentiels que les membres des BRICS peuvent offrir à un pays en difficulté économique.

Cependant, l’adhésion aux BRICS ne se fait pas sans conditions. Elle repose sur un consensus des États membres et nécessite un engagement envers les principes et objectifs de l’alliance. Les BRICS, qui ont récemment accueilli de nouveaux membres portant leur effectif à onze pays, envisagent d’ouvrir leurs portes à de nouveaux membres lors du prochain sommet en octobre 2024, en Russie. Cette expansion témoigne de la pertinence croissante de l’alliance dans un monde en mutation.