Avec l’avènement du printemps arabe il y a quelques années et la chute du régime de l’ex guide libyen Mouammar Khadafi, l’Afrique subsaharienne a été submergé par une vague de groupes djihadistes. La zone la plus affectée par le phénomène du djihadisme est le sahel (Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad…). Ces pays du sahel, malgré une importante mobilisation en hommes et matériels militaires sont dépassés par la férocité des attaques djihadistes.

Il faut noter également que le contexte socio-politique est très difficile dans ces pays, ce qui favorise le recrutement de combattants pour les différentes filiales djihadistes. Tout récemment, le Niger a été frappé par une terrible attaque terroriste au niveau d’une base militaire dans la région d’Inates, le bilan fut très lourd puisque 70 soldats nigériens ont perdu la vie lors de l’assaut des terroristes.

Les lignes commencent à bouger

Il se tient actuellement à Abuja au Nigéria, le 56e sommet de la CEDEAO. La lutte contre le terrorisme est le principal sujet des discussions. Après la sanglante attaque d’Inates, les chefs d’État de la CEDEAO ont jugé impératif d’adopter de nouvelles stratégies pour vaincre l’hydre terroriste. Il est plus qu’évident que l’aspect militaire ne constitue plus le seul moyen de lutte contre le terrorisme et qu’il y a d’autres facteurs à prendre en compte.

En septembre dernier, les présidents de la CEDEAO s’étaient attendus sur la mobilisation d’un fonds d’un milliard de dollars pour lutter contre le terrorisme.

Lors du 56e sommet de l’institution panafricaine, Jean-Claude Kassi Brou, le président de la commission de la CEDEAO a félicité les dirigeants d’avoir réussi à concrétiser la mobilisation du fonds d’un milliard de dollars. “Je vous félicite, chefs d‘État et de gouvernement, pour votre leadership qui a permis de mobiliser un milliard de dollars pour assurer la sécurité de la région. Quand les dirigeants décident, les choses se passent” a livré monsieur Brou.