De violents affrontements ont eu lieu ce lundi 23 décembre 2019 à Mbour-Tefess. Les pêcheurs ont manifesté contre l’implantation d’un quai de pêche dans la localité. Plusieurs dégâts ont été notés lors de leur face à face avec les forces de l’ordre. Le ministre de la pêche et de l’économie maritime, Alioune Ndoye s’était rendu d’urgence sur place pour rencontrer les différents acteurs.



Le ministre de la pêche et de l’économie maritime soutient que cette manifestation des pêcheurs de la petite côte a été le fruit d’une campagne de désinformation menée par des individus. Ces derniers auraient fait croire à la population qu’il s’agissait d’une usine chinoise de farine de poisson. “Les techniciens ont travaillé jusqu’à obtenir un financement qui est un don, pour la construction de quais de pêche d’un coût de plus de 6 milliards de FCfa entre Joal et Mbour, soit 3 milliards pour chaque site. On leur a fait croire qu’il s’agit de la construction d’une usine de farine de poisson au profit d’investisseurs chinois. Ce qui est absolument faux” soutient Alioune Ndoye.

Alioune Ndoye : “les personnes arrêtées répondront de leurs actes”

Des blessés ont été enregistré du côté des manifestants et des forces de l’ordre (un policier blessé) selon les informations recueillies. Treize manifestants ont été arrêtés et placés en détention au commissariat urbain de Mbour. Alioune Ndoye avertit que ces derniers poursuivis pour les délits de destruction de biens publics et privés, de troubles graves à l’ordre public, d’incitation à la violence et de coups et blessures volontaires à des agents dans l’exercice de leur fonction, répondront de leurs actes devant la loi.