En Inde, depuis la promulgation des nouvelles Lois sur la nationalité (des lois qui marginaliseraient les minorités musulmanes), la situation s’est dégradé rapidement. Dans les rues, les manifestations et protestations à répétition, faisaient craindre une escalade. Avec au moins 21 personnes qui auraient perdu la vie lors d’affrontements avec la police, et des milliers de personnes arrêtés, les protestations loin de s’amenuiser, mettraient le gouvernement du premier ministre Narendra Modi devant la première grande crise depuis son arrivée au pouvoir en 2014.

Modi tente de recentrer le débat

Ce serait, plus de 1 500 manifestants qui auraient été arrêtés à travers l’Inde au cours des 10 derniers jours. La plupart des détentions ayant eu lieu dans l’État d’Uttar Pradesh, où plus de 100 personnes ont été arrêtées et 3 305 détenus depuis le début des manifestations.

A New Delhi, environ 10 000 personnes avaient manifesté devant l’Université Jamia Millia Islamia, où la police accusée d’utilisation de violence excessive avait envoyé des dizaines d’étudiants à l’Hôpital. Et des barrages routiers auraient été érigés autour des mosquées de New Delhi, Lucknow et d’autres zones à prédominance musulmane pour empêcher de vastes manifestations après les prières du vendredi.

Ce dimanche, au cours d’un rassemblement pour le parti nationaliste hindou, le premier ministre indien déclarait « je dois assurer aux citoyens musulmans de l’Inde que cette loi ne changera rien pour eux » arguant que son gouvernement n’avait aucun parti pris religieux en introduisant ces réformes.

Pour le premier ministre, ces nouvelles lois sur la nationalité, ne répondait juste qu’à un souci pour son gouvernement, de se donner les moyens de « mettre œuvre des programmes de protection sociale » équitables pour « 1.3 milliards d’indiens ».

Il ajoutait pour ce faire que l’Inde n’avait « jamais demandé à personne, s’il allait dans un temple ou une mosquée ». Cependant pour bien des observateurs, la loi serait une violation de la constitution laïque du pays et un ultime dernier effort du gouvernement dirigé par les nationalistes hindous pour marginaliser les 200 millions de musulmans de l’Inde.