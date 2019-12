L’ancien président français, Nicolas Sarkozy, alors que son successeur après François Hollande, restait aux prises avec les centrales syndicales sur les nouvelles réformes de la retraite prenait, lui, occasion de l’invitation à son séminaire d’un grand groupe français, pour donner sa lecture des politiques présidentielles actuelles. Et l’ancien chef d’état, d’énoncer alors sur l’immigration des thèses qui devraient selon lui, à terme, permettre à la France et partant à l’Europe de ne pas « subir » le phénomène.

Maintenir les africains en Afrique

Selon Nicolas Sarkozy, il serait beaucoup plus réaliste et économiquement moins dispendieux de donner aux migrants, surtout ceux venant d’Afrique, des raisons de rester chez eux. Et pour ce faire, l’ancien chef d’état préconisait de travailler à l’amélioration de l’espérance de vie en Afrique, mais également du confort de vie des africains en agissant dans l’éducation et la formation ; « L’Europe doit, par un travail sur les infrastructures, aider à la formation des jeunes africains »

Car pour M. Sarkozy, « L’Afrique et l’Europe ont destin lié » et donc tenter, comme le faisait actuellement certaines nations européennes, d’absorber au mieux les flux migratoires ne résolvait en rien le problème. Puisque, avait-il ajouté, « la population africaine » allait « doubler en trente ans » et qu’à ce moment, viendrait la véritable « crise migratoire ». De ce fait donc, il urgeait selon lui pour les politiques en Europe et notamment en France de réaliser rapidement que « Ça coûtera moins cher d’investir en Afrique que de subir une immigration qu’on ne pourra pas contrôler ».

Des déclarations qui semblaient prendre à contre-pied les déclarations du Premier ministre Édouard Philippe du mois dernier. En Novembre, le chef du gouvernement Macron avait déclaré, annonçant de nouvelles mesures, « rigoureuses » pour rendre le pays moins attrayant pour les migrants tout en ouvrant la porte aux travailleurs étrangers qualifiés ; «Nous voulons reprendre le contrôle de notre politique d’immigration».