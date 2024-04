L’Ukraine pourrait perdre selon un responsable britannique

Et si la Russie remportait la guerre en Ukraine ? Si beaucoup d’Occidentaux ne veulent pas entendre parler de cette finalité, la réalité aujourd’hui, sur le terrain, est celle qu’elle est. C’est-à-dire que l’armée russe avant, progresse, jouit d’une certaine supériorité en matériel, mais aussi en troupes.

De fait, les craintes de voir Kiev perdre pied et reculer face aux multiples offensives russes, est une réalité. Et pour un ancien commandant du Commandement des forces interarmées du Royaume-Uni, c’est même la tendance qui est observée. Interrogé par la BBC, le général Sir Richard Barrons a jugé sérieux, le risque de voir la guerre prendre fin en cette année 2024, au profit de la Fédération de Russie.

L’Ukraine peut-elle perdre en 2024 ?

La raison ? Selon lui, le pessimisme pourrait gagner les rangs ukrainiens. Les forces armées pourraient peu à peu se rendre compte qu’il leur est impossible de remporter la victoire. Ce constat dans les rangs, l’ancien chef militaire se demande alors si les gens voudront continuer de se battre au péril de leur vie pour défendre ce qu’ils estimeront tous être indéfendable ?

Il tente toutefois de rassurer. L’Ukraine n’en est pas encore là. Premièrement, les forces armées russes ne disposent plus de l’effet de surprise de leur supériorité à la fois technique et en nombre. La forme que va prendre leur offensive semble plutôt claire. On ne sait toutefois pas où elle aura lieu. Kharkiv, le Donbass ou encore Zaporizhzhia sont quelques-unes des pistes étudiées.

L’aide américaine, pour financer la guerre

Second point, l’Ukraine dispose aujourd’hui d’un plus large financement, avec l’approbation de la part du Sénat américain, d’une enveloppe de 61 milliards de dollars pour financer sa guerre. En outre, les Européens semblent vouloir s’accorder. Si l’Allemagne refuse toujours la livraison de missiles Taurus, la Norvège par exemple et les pays Baltes ont confirmé vouloir augmenter leur aide militaire.