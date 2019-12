A en croire une publication sur son compte officiel Twitter, le footballeur nigérian Kanu a indiqué avoir perdu sa fille adoptive Enitan.“ Pourquoi, pourquoi, pourquoi l’une des fondations du cœur de Kanu a disparu ”, s’est demandé l’ex-joueur. “ Ma fille est partie, je ne peux pas croire ce R I P Enitan Mais Dieu sait tout ”, a-t-il ajouté. En effet, selon la femme du joueur, Amara, la jeune adulte serait décédée d’une complication suite au paludisme.

Kanu Heart Foundation (KHF): Une bonne action de la légende envers la jeunesse vulnérable

Après avoir survécu à une maladie cardiaque l’ex-héros du football ouest africain Kanu avait développé sa Fondation du cœur en 2000 grâce à laquelle il a «aidé avec succès près de 565 enfants » à bénéficier d’opérations chirurgicales à cœur ouvert dans les hôpitaux du monde entier. Des opérations qui ont déjà totalisé environ 4,2 millions de dollars .

Le héros olympique d’Atlanta 96, déplorait l’augmentation des maladies cardiaques, notant que la plupart des personnes atteintes en savaient peu ou rien sur les symptômes. Dans ce sens une des actions régulières de Nwankwo Kanu est de passer Noël dans différents hôpitaux nigérians en compagnie de ces enfants malades. Plus de 200 enfants sont encore sur des listes d’attente de la fondation Kanu Heart Foundation (KHF) pour ce type d’opération.

L’adoption de Eniton

Et c’est par le biais de la fondation de l’ex-attaquant d’Arsenal et ex joueur des Super Eagles, que la jeune femme avait bénéficié d’une opération chirurgicale dès l’âge de 2 ans. Une fois rétablie, celle-ci avait résidé à Londres puis avait été adoptée par le joueur. Eniton faisait entièrement partie de la famille 19ans plus tard. Au point où âgée de 21 ans maintenant, elle venait de rentrer au Nigeria pour travailler dans l’entreprise de ses parents adoptifs à la fin de ses études universitaires.

Une famille brisée à Noël

Eniton laisse ainsi une famille ébranlée en cette fin d’année alors qu’elle était promise à un avenir radieux. Une preuve de plus que le paludisme demeure un fléau à éradiquer du continent noir.