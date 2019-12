L’avènement des réseaux sociaux donne parfois lieu à certains buzz malvenus. En effet, l’information circule vite et sans contrôle aucun, il se peut donc que certaines rumeurs basées sur des faits inventés ou faux prennent une ampleur considérable. Récemment, c’est la porte-parole du gouvernement français, Sibeth Ndiaye, qui en a d’ailleurs fait les frais.

En effet, cette dernière a vu une fausse citation concernant l’affaire Delevoye, lui être prêtée. Il y a quelques jours, le monsieur retraite du gouvernement quittait ses fonctions après avoir avoué qu’il était titulaire de 13 autres mandats, parfois bénévoles, parfois rémunérés, en plus de son activité au sein du paysage politique. Une annonce qui a fait l’effet d’une bombe, d’autant que la haute autorité pour la moralisation de la vie publique a décidé de réclamer des poursuites en justice à ce sujet.

Sibeth Ndiaye, victime d’une fake news

À ce titre, c’est via les réseaux sociaux qu’une citation de Sibeth Ndiaye a fait le buzz. Dans les faits, cette dernière affirme que le gouvernement assume les faits reprochés à Jean-Paul Delevoye toutefois, elle répétera que l’exécutif a été élu pour ses compétences et non pour son honnêteté. Une manière pour elle d’affirmer que le gouvernement reconnaît les erreurs de Delevoye, en était au courant et les a assumé. Cependant, les mensonges feraient partie de la vie politique mais le plus important resterait donc l’efficacité des mesures mise en œuvre, plus que le lien de confiance entre l’Élysée et les citoyens.

Un site parodique à l’origine du buzz

Une citation qui cependant, est totalement fausse. En effet, c’est le site “De source sûre ?” qui en est à l’origine, un site au contenu humoristique et parodique qui n’a absolument rien de sérieux. Toutefois, la manière de présenter la chose a été relativement convaincante, le média affirmant que cette sortie datée du 9 décembre dernier a été prononcée en plein direct télé, à l’antenne de BFM TV. Problème, après vérification, Sibeth Ndiaye n’était même pas invitée de la chaîne ce jour-là.