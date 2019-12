L’actualité au Bénin marquée par la répression des rassemblements des forces de l’opposition et la suspension de médias attriste le Groupe d’étude et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique (Gerddes-Afrique). Le groupe appelle les auteurs à « cesser d’abuser du pouvoir qu’ils détiennent du peuple souverain ».

Au Bénin, « les arrestations se multiplient de même que la suspension de certains médias », note Gerddes-Afrique. Le groupe conduit par Me Sadikou Ayo Alao relève qu’il devient également de plus en plus fréquent dans ce pays, la répression des tentatives de rassemblement de l’opposition. C’est dans un communiqué de presse en date du 18 décembre 2019 publié après, entre autres, la suspension des émissions de Soleil Fm au Bénin, un média critique.

Des pratiques qui n’honorent pas ceux qui dirigent le pays

Gerddes-Afrique proteste contre ces pratiques. Lesquelles selon lui, « n’honorent ni le pays, ni les instigateurs, ni ceux qui les commandent encore moins ceux qui affirment diriger le pays dans un esprit d’apaisement, de réconciliation et de paix ». Il « recommande aux auteurs de cesser d’abuser du pouvoir qu’ils détiennent du peuple souverain ».

Le groupe défend en effet, que ce sont des pratiques « en violation fragrantes de tous les textes légaux surtout la Constitution et tous les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l’homme auxquels le Bénin est partie prenante ».