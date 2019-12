Ce mercredi, le Pape François a appelé à revoir en profondeur la façon d’opérer au Moyen-Orient, en vue de garantir une sécurité maximale et de tous les instants aux civils pris au piège, notamment en Syrie. Un message de Noël sous forme d’appel à un peu d’humanité dans une région du monde qui traverse une crise sans fin.

C’est devant une foule composée de 55.000 personnes, à la place Saint-Pierre de Rome que le Pape François a tenu à appeler à la fin des combats au Moyen-Orient. Soulignant l’importance de redonner espoir, ce dernier espère que tous les enfants du monde entier et plus particulièrement en Syrie, retrouvent le sourire. Victimes d’un conflit qu’ils n’ont jamais voulu ou imaginé, ces derniers sont particulièrement touchés par cette guerre qui semble ne jamais vouloir se terminer.

Le Pape prie pour la Syrie et le Moyen-Orient

La réponse elle, se trouve chez celles et ceux qui gouvernent les grands pays de ce monde. Des solutions existent, le dialogue est possible et la coexistence est envisageable affirme le souverain pontife. Un discours qui intervient en cette période de Noël alors que depuis le 16 décembre dernier, les forces syriennes et russes ont intensifié les frappes au nord-ouest du pays.

500.000 morts et des millions de déplacés

Malgré un cessez-le-feu signé en août, la situation reste très difficile en Syrie, où la Turquie s’est également lancée dans une campagne militaire afin de repousser les Kurdes. Une annonce qui avait provoqué la colère de la communauté internationale alors que les forces Kurdes ont longtemps œuvré avec la coalition afin de mettre fin aux envies d’expansion de l’État islamique. Si rien n’indique que la situation s’améliorera l’an prochain, les appels aux calme se multiplient, mettant toujours plus de pression sur les épaules des décideurs alors que le conflit aurait déjà fait un demi-million de morts et plus de 13 millions de déplacés.