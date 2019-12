Le Tchad, avec nombre de ses voisins du G5 sahel, reste aux prises dans le bassin du Lac Tchad avec des factions djihadistes terroristes qui mette à mal la situation sécuritaire du pays. Aussi, en ces périodes festives, la première dame du pays, Hinda Deby, auteur, grande mécène et présidente de l’Organisation des premières dames d’Afrique engagées et solidaires dans la lutte contre la pandémie du VIH/SIDA (OPDAS), aurait-elle choisi de donner la joie à 1500 enfants « venus de tous les horizons » et de délivrer quelques conseils de « vivre ensemble ».

Hinda Deby appelle à l’unité

Ce Mardi, c’était un parterre de personnalités tchadiennes ou résidant au Tchad, politiques, diplomatiques ou religieuses dont le Président de l’assemblée Nationale ou le Nonce apostolique, qui avait choisi d’accompagner la première dame du pays, Mme Hinda Deby, dans son œuvre de bienfaisance. Une œuvre de bienfaisance que la première Dame aurait presque institué en action gouvernementale et que ce Mardi encore, elle avait su transformer en coup de communication.

« Mes Chers Enfants, Joyeux Noël ! Votre Papa IDRISS DEBY ITNO vous souhaite un joyeux Noël ! », avaient été les premiers mots de la première dame après les salutations d’usage. La première dame, réputée proche collaboratrice du président tchadien, bonne communicatrice et musulmane, avait tenu dès l’entame de ses propos à situer « religieusement » son action.

« Je vous ai promis lors de la commémoration de l’anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed ‘’Paix et salut de Dieu soit lui’’, de nous retrouver, plaise à Dieu, en ce même endroit, au Centre “Iyali” pour célébrer la Naissance du Christ. Aujourd’hui, c’est chose faite. » avait déclaré Hinda Deby.

Mais pas seulement, cette remise de dons aux enfants avait été également pour la première dame occasion de rappeler, aux enfants, les fondamentaux de la Nation Tchadienne: « Que vous soyez chrétiens, musulmans ou sans religion, votre pays le Tchad est Unique, Un et Indivisible (…) Ne vous laissez pas tenter par les mauvaises pratiques que sont la violence, le tribalisme, le rejet de l’autre et que sais-je encore ?», les enjoignant à être des citoyens modèles, sans « vol, (…) paresse et toutes les mauvaises conduites ».

Au pouvoir depuis 1990, le président tchadien Idriss Deby avait survécu à deux tentatives de coup d’État (en 2006 et 2008) et remporté cinq élections présidentielles ( 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016), malgré des irrégularités présumées et des boycotts successifs de l’opposition.

En 2006, M. Deby supprimait la durée des mandats dans un amendement à la constitution du pays. Sa résilience au pouvoir et la légitimité du régime étant depuis fortement contestées à l’intérieur même du pays, en raison de l’augmentation de la répression étatique et de la forte crise économique.