L’harmonie qui caractérisait la relation entre Boris Johnson et Donald Trump pourrait bien voler en éclat après la dernière décision du premier ministre britannique. En effet, à quelques jours de sa sortie de l’Union européenne, la Grande Bretagne a préféré mettre sous silence les différentes recommandations de l’administration Trump et de donner son accord à l’entreprise chinoise Huawei pour le déploiement de la 5G dans le pays.

Les Etats-Unis déçus…

Même si les autorités anglaises tentent de rassurer sur les dispositions prises pour la sécurisation des données sensibles, les Etats-Unis indiquent déjà qu’ils sont déçus de cette décision. Selon les explications données par les autorités britanniques sur cette décision, la structure chinoise n’aura pas accès aux données sensibles.

Huawei sera donc tenu loin des données des utilisateurs. Il ne sera pas présent non plus dans des zones géographiques telles que les sites nucléaires et les bases militaires. Le géant chinois des télécommunications interviendra par contre sur les antennes-relais. Le gouvernement britannique essaie de rassurer son partenaire stratégique qu’est l’administration Trump.

Le gouvernement britannique rassure

«Nous ne prendrions jamais de décisions qui menacent notre sécurité nationale ou celle de nos partenaires du réseau Five Eyes» a notamment déclaré Dominic Raab le ministre britannique des affaires étrangères devant les élus. La décision quant à elle n’a pas manqué de susciter des réactions de la part des détracteurs du président américain.

Sur le réseau social de l’oiseau bleu, le sénateur démocrate Chris Murphy estime que la décision de la Grande Bretagne traduit le peu d’influence qu’exercent les Etats-Unis. «Même notre allié le plus proche, la Grande-Bretagne (…) ne nous écoute plus», a-t-il laissé lire sur le réseau social. Les Etats-Unis avaient fait feu de tout bois pour empêcher à l’entreprise Huawei d’intervenir sur la 5G dans certains pays.