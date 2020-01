L’ex président angolais José Eduardo dos Santos sort enfin de son mutisme dans l’affaire de détournement impliquant sa fille milliardaire Isabel dos Santos. Dans un courrier adressé aux présidents de l’Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle, l’ancien président de l‘Angola revient sur cette troublante affaire de détournement de fonds publics dont sa fille est accusée. L’homme nie en bloc toute implication dans l’affaire.

Si le courrier n’a été divulgué que vendredi dernier par l’AFP, il date en vérité du 13 janvier passé et l’ex-homme fort du pays y exprime sa part de vérité sur tout ce qui se dit autour de cette affaire de malversations financières. L’homme y déclare n’avoir “jamais transféré d’argent public sur son compte ou à quelque autre entité”, parlant bien sûr de sa fille Isabel dos Santos et du mari de cette dernière, Sindika Dokolo.

Soupçonnée d’avoir détourné plus d’un milliard de dollars

Isabel dos Santos a dirigé la société nationale de pétrole Sonangol au temps où son père était l’homme fort tout-puissant du pays. Elle est accusée avec son époux d’avoir détourné une somme équivalant à plus d’un milliard de dollars des caisses des sociétés étatiques Sonangol et Endiama, opérant respectivement dans le pétrole et le diamant.

Si son père n’est pas directement accusé dans l’affaire, il est cependant soupçonné d’avoir facilité la chose. Thèse qu’il réfute dans sa lettre : “le président de la République n’avait aucune participation directe dans les ventes de diamants” et “de pétrole brut”. Sa fille nie de son côté toute accusation de détournement et crie à la chasse aux sorcières depuis que son père n’est plus au pouvoir.