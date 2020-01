En prélude à la réunion du comité militaire de l’Otan qui aura lieu du mardi au mercredi 15 janvier prochain, le chef d’état-major américain, le général Mark Milley a fait une annonce aux hommes des médias sur l’avenir de la collaboration militaire américaine avec l’Afrique.

7 000 soldats déployés sur le continent de façon rotative

On retient des propos de l’officiel américain que l’administration Trump envisage fortement la possibilité de revoir à la baisse le nombre de soldats qu’il envoie en Afrique. Au total, 7 000 soldats appartenant aux forces spéciales sont déployés par rotation sur le continent.

Ceux-ci collaborent avec les armées des pays africains dans le cadre de la lutte contre les djihadistes et plus spécialement en Somalie. En plus de ce nombre, les Etats-Unis interviennent également aux côtés de la France dans le cadre de l’opération « Barkhane » au Mali.

2000 de l’armée de terre dans près de 40 pays africains

La principale mission de la partie américaine au Mali est de fournir la logistique. Au total 2000 soldats de l’armée de terre seraient déployés dans plus de 40 pays de l’Afrique.

Mais toutes ces ressources que les Etats-Unis déploient « pourraient être réduites et ensuite redirigées, soit pour améliorer la préparation de nos forces aux Etats-Unis, soit vers le Pacifique » a indiqué le chef d’état-major américain. Il fait notamment remarquer que la réflexion est en cours dans ce sens.

Le contexte d’une réunion du G5 Sahel

Le général Mark Milley s’est également prononcé sur l’avenir des forces américaines en Irak suite aux derniers événements qui sont survenus dans ce pays. On retiendra des explications qu’il a données que les soldats américains seront toujours présents en Irak.

Cette annonce intervient également alors que le président français rencontre les 5 chefs d’état du G5 Sahel pour renforcer la présence militaire de la France dans cette zone.

Cette rencontre initiée suite au décès d’une dizaine de soldats français avait suscité beaucoup de réactions. Les présidents comme celui du Burkina Faso avait déploré le ton qu’avait utilisé son homologue français pour convoquer la rencontre.