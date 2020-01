La marine nigériane a annoncé avoir libéré des griffes des pirates trois personnes. Il s’agit en effet de deux personnes de nationalité russe et une autre qui est d’origine indienne. Ces trois hommes étaient membres de l’équipage d’un navire pétrolier. Ils avaient été kidnappés la semaine dernière lors d’une attaque qu’a subie leur navire dans le delta du Niger.

Plusieurs pirates abattus

Les assaillants qui étaient montés à bord du dragueur de pétrole MV Ambika avaient tué quatre membres de la marine nigériane. L’opération ayant abouti à la libération des otages se seraient produite selon les informations confiées par le porte-parole de la marine dans la soirée du mardi. Les otages étaient en détention dans l’Etat côtier d’Ondo, dans le sud du Nigéria.

On retient qu’au cours de cette opération, plusieurs pirates ont été abattus et un d’entre eux arrêté. Des dispositions auraient également été prises dans le seul but de mettre la main sur les autres membres de ce réseau. Notons que les actes de pirateries maritimes sont réguliers sur les côtes africaines depuis quelques années.

Des attaques fréquentes dans les eaux africaines

Plusieurs navires ont été attaqués ces dernières années par des pirates. Ceux-ci n’hésitent souvent pas à tuer les membres de l’équipage et à prendre en otage les ressortissants étrangers qui sont sur le navire afin de réclamer des rançons par la suite.

Ils ne manquent souvent pas de voler ce qui est transporté par le navire. Dans un passé plutôt récent, plusieurs navires appartenant à une société sino-gabonaise ont fait objet d’attaque de la part des pirates. On retient de cette attaque qu’un Gabonais a perdu la vie. Les assaillants ont emporté avec eux quatre ressortissants chinois.