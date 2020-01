C’est dans un contexte d’instabilité politique en Guinée, notamment due au référendum constitutionnel, que des tensions avaient éclaté la semaine dernière dans plusieurs villes de pays dont le Fouta-Djalon. Cette localité du nord de la Guinée, avait connu des affrontements au cours desquels une personne avait trouvé la mort. Aussi les manifestations avaient-elles été durement réprimées par les forces de l’ordre. Suite à ces heurts, le chef de l’Etat guinéen Alpha Condé est montré au créneau pour calmer les esprits et éviter des conflits ethniques dans le pays. Au cours de l’inauguration du bâtiment qui abritera l’agence nationale d’inclusion économique et sociale (ANIES), hier mercredi 29 janvier 2020, le président guinéen a fait savoir que le Fouta « est un pays d’accueil ».

Aucune famille n’est homogène

« Quand vous allez, on dit Ko toly vous êtes la bienvenue. Le fouta n’est pas un pays de violence. Mais quand on prend des jeunes drogués qu’on les envoie pour attaquer, évidemment, ça donne une image qui n’a rien avoir avec le Fouta c’est pourquoi nous allons envoyer une délégation rencontrer les communautés » a déclaré le numéro un guinéen. Pour lui, ces affrontements constituent un piège qui a pour but « d’attaquer des non peulhs au Fouta, afin qu’en Forêt, en Basse Guinée et en Haute Guinée, que les gens réagissent contre les Peulhs ». Cependant, le président a estimé que c’est quelque chose d’impossible, puisqu’aucune famille n’est ethniquement homogène.