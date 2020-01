Bien implanté en Syrie, où il entretient d’excellentes relations avec le président al-Assad, Vladimir Poutine a permis à la Russie de devenir l’un des acteurs majeurs dans la région. Aujourd’hui véritable référence en matière de sûreté et d’aide au régime syrien, Moscou a également réussi à s’implanter économiquement. L’aide apportée au gouvernement Assad semble ainsi avoir porté ses fruits que ce soit sur le plan économique et diplomatique.

Aujourd’hui, l’influence russe semble d’ailleurs prendre de plus en plus d’ampleur. En effet, le Kremlin aurait réussi à négocier avec les deux dirigeants libyens Fayez al-Sarraj et le maréchal Haftar, un cessez-le-feu qui prendrait forme dès aujourd’hui. Une information plus tard confirmée par Berlin qui a ajouté qu’une conférence internationale devrait avoir lieu en Allemagne à partir du 19 janvier prochain. L’occasion pour la communauté internationale de trouver un terrain d’entente et d’aider Tripoli à surmonter la crise traversée.

Moscou affirme son leadership

Une annonce très attendue, les craintes d’une internationalisation du conflit se faisant de plus en plus grandes. Afin d’éviter que le terrain libyen ne devienne une nouvelle Syrie, Moscou a réussi à imposer sa vision des choses. Étaient ainsi présents en ce jour, du côté de Moscou, les deux représentants de l’ANL, l’armée nationale libyenne, à savoir Khalifa Haftar et Aguila Salah, l’actuel président du Parlement libyen, alors que Fayez al-Sarraj, leader du GNA était, pour sa part, accompagné de Khaled al-Mechri, l’actuel président du parlement de Tripoli. Enfin, un émissaire turc était également invité à se joindre aux discussions.

Emmanuel Macron et Merkel, satisfaits des avancées

Dans les faits, la Russie et la Turquie ont, semble-t-il, décidé de s’allier sur la question, même si elles ne soutiennent pas les mêmes parties. L’idée est avant tout de frapper un grand coup diplomatique, en réussissant là où les Européens ont échoué, même si les grands leaders continentaux se félicitent de cette annonce. En effet, le président français Emmanuel Macron a insisté sur le fait que cette annonce soit durable et surtout, vérifiable. Même son de cloche du côté allemand où Merkel a obtenu de Moscou, la tenue de la prochaine conférence internationale sur la Libye. L’occasion peut être de mettre un point final à cette guerre qui fragilise le pays depuis des années.