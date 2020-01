L’assassinat du général Qassem Soleimani fait encore parler. Le général iranien avait été pris pour cible par un bombardement américain alors qu’il se trouvait en Irak. Il avait été tué sur le coup et les Etats-Unis avaient clamé leur responsabilité dans la mort du gradé iranien. Une situation qui avait failli dégénérer en une guerre ouverte avec les Américains et que critique le général François Lecointre, un chef d’état-major français.

Pour le général Lecointre, « aller tuer Soleimani sur le terrain irakien semble ne pas avoir été une bonne idée», déclara-t-il. Le général assassiné n’était certes pas très correct, mais il aurait fallu éviter de le tuer de la manière dont cela s’est faite dans le contexte où cela a eu lieu, notamment en Irak. Qassem Soleimani était peut-être un agitateur et un type retors, il ne fallait pas fragiliser tout un pays, juste pour l’éliminer.

Fragiliser tout un pays

Pour le général Lecointre, l’exécution de Soleimani a conduit à fragiliser davantage l’Irak. Le pays était en reconstruction et la coalition internationale travaillait à le pacifier et à en faire un véritable Etat, mais la mort de Soleimani n’aura pas vraiment arrangé les choses. «Cela affaiblit la position de l’Irak et très clairement, la volonté de la coalition (internationale anti-Daech, ndlr), des Occidentaux, c’est de consolider l’Irak, c’est de l’aider à se reconstruire comme un état stable et souverain dans la région», a-t-il déclaré.

Le fait donc de faire tuer le général Soleimani en Irak contribue donc à déstabiliser ce pays et à remettre en cause le travail de la coalition internationale dans le pays, notamment avec la tentative d’intégration du Hachd al-Chaabi dans l’armée régulière irakienne. Cette coalition de paramilitaires pro-Iran en processus d’intégration dans l’armée irakienne pourrait être remise en cause.