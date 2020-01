Après son élévation au panthéon des personnalités européennes les plus influentes âgées de moins de 30 ans par le magazine Forbes, la jeune artiste française de 24 ans, Aya Nakamura a été sélectionnée par les organisateurs du festival international Coachella pour prester au cours des festivités de l’année 2020. Selon le programme du festival, l’auteur du titre à succès Djadja montera sur scène les 11 et 18 avril 2020 à Indio près de Los Angeles en Californie.

Le plus grand festival du monde

A cette édition, Nakamura sera aux côtés de certaines célébrités comme : Travis Scott, Thom Yorke et Danny Elfman. Ce festival américain (Coachella valley music and arts festival) s’organise depuis 1999 et ceci chaque année pendant 6 jours dans le mois d’avril.

Il est considéré comme l’un des plus grands au pays de l’oncle Sam et dans le monde entier. C’est un événement qui est à la fois artistique, musical et médiatique. Il est choyé des promoteurs et partenaires officiels des meilleures publications sur le réseau social Instagram.

Une consécration de la jeune artiste

Cette consécration de la jeune artiste lui permettra de se révéler une fois au monde après son succès en France. Aya Nakamura au cours des deux années 2018 et 2019, a été la seule dont 3 de ses singles ont été certifiés diamant sur le même album, Nakamura. L’album a fait plus de 300.000 ventes. A l’annonce de sa participation au festival, ses fans se sont réjouis avec des commentaires qui ont émergé de toute part.

Il faut noter que pour le premier week-end du festival, toutes les places sont prises. La billetterie sera disponible pour le second week-end sur le site du festival à partir du lundi 6 janvier. Le prix des places s’élèvera entre 429 et 999 dollars.