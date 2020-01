La police républicaine a reçu, ce mercredi 29 janvier 2020, un lot de matériels roulants. Composé de 55 véhicules flambants neufs, ledit lot a été remis par le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Sacca Lafia. La remise du lot vise à renforcer les capacités opérationnelles des unités territoriales de la police.

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité, Sacca Lafia a procédé, ce mercredi 29 janvier 2020, à la remise d’un lot de matériels roulants à la police républicaine, pour le renforcement de la sécurité. La cérémonie officielle de remise a eu lieu à la base de l’unité fluviale de la police et en présence de Soumaïla Yaya, Directeur général de la police républicaine (Dgpr).

Le lot de matériels roulants remis est composé de 55 véhicules neufs dont 20 Toyota Hilux et 35 Nissan 4X4 Off Road. Ces véhicules seront répartis de façon rationnelle sur la base de certains critères définis par la direction générale de la police républicaine.

Le ministre, Sacca Lafia, a insisté sur le bon usage des matériels remis. « Je tiens à mettre un accent particulier sur l’entretien quotidien de ces matériels. Comme vous le savez, seul un usage responsable et un entretien constant peuvent garantir à ces moyens de mobilité une longévité raisonnable et certaine », a déclaré le ministre. Le Dgpr Soumaïla Yaya a, en retour, pris le ferme engagement de veiller au bon usage et au bon entretien des véhicules.

Ces 55 véhicules acquis sur le budget viennent s’ajouter à un premier lot de 66 véhicules et de motos déjà reçus par la police républicaine pour le renforcement de la capacité opérationnelle de ses unités territoriales sur l’ensemble du territoire. Selon le ministre Sacca Lafia, le gouvernement prévoit aussi de doter la police républicaine d’un quartier général, de 155 commissariats à répartir dans tout le Bénin ainsi que de 12 directions départementales de la police républicaine.