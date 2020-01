Le chef de l’Etat béninois, Patrice Talon a effectué une descente à Ouidah sur le site de la construction de la digue immergée d’Avlékété ce mardi 14 Janvier 2020. Il a saisi l’occasion pour échanger quelques mots avec les riverains.

Le président Patrice Talon est allé constater l’avancement des travaux de construction de la digue immergée d’Avlékété dans la commune de Ouidah. Et au cours de cette visite, il a échangé avec les populations qui sont venus à sa rencontre. Après la traditionnelle présentation de vœux en langue fongbé où il a souhaité une année de réussite et d’abondance, Patrice Talon a rassuré ces riverains qu’«aucun chef ne peut vouloir le malheur de son peuple. Merci pour la patience».

Il est donc conscient que «ces travaux causeront certainement certaines difficultés aux riverains». Alors, il a invité les populations à la patience. «Avec un peu de patience, et d’ici quelques années, nous allons pouvoir en jouir», a exhorté le président avant d’ajouter qu’ «il vous suffit d’avoir un peu de patience et d’en discuter avec les responsables (du chantier, Ndlr)». Il a rappelé que le début de toute chose est difficile. Mais il suffit juste d’avoir le courage et la persévérance.

Pour rappel, les travaux de protection et de valorisation du segment prioritaire de côte à Avlékété dans la commune de Ouidah a été entamés en décembre 2018. Ils entrent dans la concrétisation des projets de protection côtière et d’aménagement balnéaire en vue d’une valorisation effective du potentiel touristique de la zone littorale du Bénin. La digue immergée et le rechargement de la plage sur une façade de 4 kilomètres vont permettre d’accueillir des chaînes hôtelières de rayonnement international, en soutien au programme de développement touristique de Ouidah. Le coût des travaux s’élève à plus de 78 milliards FCFA.