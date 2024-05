Armée en Afrique : l’UE annonce un financement de 15 millions €

Les Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI)

La chute de Mouammar Kadhafi en 2011, menée par les interventions occidentales avec les États-Unis et la France en avant-garde, a marqué un tournant pour la sécurité régionale en Afrique. Depuis lors, le continent a vu une montée du terrorisme, avec des groupes extrémistes profitant du chaos et de l’instabilité pour étendre leurs territoires d’opération. Ces événements ont conduit à une insécurité croissante, poussant les pays affectés à chercher de l’aide internationale pour renforcer leurs capacités de défense.

Récemment, l’Union européenne a annoncé un soutien financier à la Côte d’Ivoire, engageant 15 millions d’euros à travers la facilité européenne pour la paix. Cette aide financière vise principalement à améliorer les capacités opérationnelles des forces armées ivoiriennes, essentielles pour sécuriser les zones frontalières critiques et contrer les menaces des groupes armés non étatiques.

L’assistance de l’UE inclura la fourniture d’équipements de surveillance et de véhicules, ainsi que des formations tactiques. Cette initiative est cruciale pour aider la Côte d’Ivoire à faire face aux défis sécuritaires croissants et à stabiliser la région, en particulier les zones proches des frontières avec le Burkina Faso, où près de 20 attaques et incidents ont été recensés entre 2020 et 2021.

L’intensification des attaques terroristes dans la zone des trois frontières – Burkina Faso, Mali et Niger – et leur expansion vers les États côtiers de l’Afrique de l’Ouest témoignent de la menace persistante que représentent ces groupes extrémistes. Le gouvernement ivoirien, avec le soutien de ses partenaires internationaux, a initié des réformes pour renforcer ses opérations militaires et répondre de manière plus efficace aux menaces. Ces mesures visent à assurer une meilleure sécurité pour la population et à promouvoir la stabilité régionale.