11,5 millions F Cfa d’amendes au profit du Trésor public, quatre dossiers évacués et Cinq personnes condamnées. C’est le bilan de l’audience correctionnelle de la première chambre de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). L’audience correctionnelle s’est tenue à Porto-Novo, hier lundi 6 janvier, au siège de la Criet.

Les personnes mises en cause paieront des amendes évaluées à 11,5 millions F Cfa. Elles sont condamnées à des peines d’emprisonnement ferme allant de six à soixante mois. Des faits de détention, de cession et de distribution de substances psychotropes et d’escroquerie par usage de moyens de communication électronique sont les dossiers étudiés et vidés par la cour.

Le magistrat Cyriaque Dossa, président de la Criet a présidé l’audience de céans. Il était assisté de Guillaume Dossa Lally et de Moussa Adamou comme assesseurs. Le ministère public est représenté par Gilbert Ulrich Togbonon, procureur spécial près la Criet.