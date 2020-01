Le conseil des ministres de ce mercredi 15 janvier a décidé de lancer le processus de constitution d’une base de données des professionnels de santé afin de disposer de personnels pré-qualifiés et disponibles pour l’exercice de la profession. Après les aspirants à la fonction enseignante, c’est le tour de ceux des professionnels de santé de disposer d’une base de données de ceux qui sont aptes à exercer dans ce domaine.

Selon le compte rendu de ce conseil, cette base de données va offrir «l’avantage de disposer, à titre prévisionnel, de personnels de santé pré-qualifiés et disponibles pour l’exercice de la profession». La base de données va être exploitée dans le cadre des recrutements, selon les domaines de compétences, en vue de combler les déficits observés dans la répartition des ressources humaines en santé aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Ce faisant, «les besoins vont être, à terme, couverts pour garantir aux populations, l’accès à des soins de qualité partout sur le territoire national».

Identifier les postulants éligibles

Le relevé du conseil des ministres indique que les données collectées vont être traitées et analysées aux fins d’identifier les postulants éligibles. Ceux-ci vont ensuite être soumis «à un test d’aptitude à l’issue duquel les professionnels dont la qualification est confirmée intégreront la base à constituer».

Dans ce cadre, un registre d’inscription va être ouvert à l’intention des titulaires de diplôme d’Etat de doctorat en médecine et diplôme d’études spécialisées (DES) ou doctorat de spécialité. Les détenteurs de diplôme d’Etat de doctorat en pharmacie et DES ou doctorat de spécialités et ceux qui ont le diplôme d’odontostomatologie et diplôme de spécialité ou doctorat de spécialité peuvent aussi s’inscrire.

Ceux qui détiennent le diplôme d’Etat de doctorat en médecine, en pharmacie ou en odontostomatologie, une licence ou master professionnels dans une discipline paramédicale ou un Baccalauréat professionnel dans une discipline paramédicale sont également concernés.