Les coopératives d’aménagement rural (Car) du département de l’Atlantique en assemblées générales. Elles se tiendront les 16 et 17 Janvier 2020 prochain au siège de chacune des CAR concernées.

15 coopératives d’aménagement rural sont concernées et prendront part aux assemblées générales prévues pour les 16 et 17 Janvier prochain. Il s’agit notamment des coopérateurs encore vivants des parts « A » et « B » et des représentants choisis des coopérateurs décédés de la part « A ».

A en croire le secrétaire général de la préfecture du département de l’Atlantique, Robert Hounsou, dont les propos ont été rapportés par l’Agence bénin presse, les Assemblées générales ont essentiellement pour but, la présentation et l’adoption des statuts et règlements intérieurs.

Etude et adoption des rapports moraux et financiers des comités paritaires de gestion

Les Assemblées ordinaires quand à elles, se pencheront sur la lecture, l’étude et l’adoption des rapports moraux et financiers des comités paritaires de gestion, les élections des membres du conseil d’administration et les membres du conseil de surveillance, a-t-il indiqué.

Précisons que les coopérateurs dits de part A sont des propriétaires terriens expropriés de leurs terres aux fins de plantation de palmier à huile. Les coopérateurs dits de part B sont des fournisseurs de main-d’œuvre, membres de la coopérative. Les coopérateurs dits de parts A et B sont à la fois propriétaires et fournisseurs de main-d’œuvre.