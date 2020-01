Le régime en place a sorti récemment un tout nouveau Conseil National de l’Education (CNE) de derrière les fagots. Ce conseil s’apparente à une superstructure que l’on peut assimiler à un ministère de l’éducation unique avec les autres ministères qui deviennent un peu comme des secrétariats d’Etat, appréciait le secrétaire général de la Csa-Bénin Anselme Amoussou, quand il a eu l’occasion d’opiner sur cet organe.

Son point de vue n’est pas trop différent de celui de son collègue de la Cosi Bénin Noël Chadaré. Interrogé en début de semaine par la chaîne de télévision Canal 3 Bénin, le syndicaliste a fait presque les mêmes analyses que Anselme Amoussou.

« Quand vous voyez (les attributions de ce Cne). Quand vous voyez les objectifs visés, moi je dis que c’est un super ministre d’Etat, parce qu’ils ont la conception, ils ont pratiquement toutes les prérogatives et mêmes aussi les questions en matière d’orientation budgétaire. Alors que dans les ministères on a un Daf (…) Le Cne est devenu une sorte de ministère d’Etat, et les ministères sectoriels sont comme des secrétariats d’Etat » a-t-il déclaré.

Arrimer le système éducatif béninois au marché de l’emploi

Pour lui, l’intention du gouvernement en leur attribuant tous ces pouvoirs n’est pas mauvaise parce que l’objectif est de dépolitiser l’éducation nationale. Aujourd’hui, ce sont des gens techniques qui ont été mis là. En tout cas, ils seront jugés sur leur œuvre, assure le syndicaliste qui prévient : S’ils font des choses qui ne sont pas bien, on va les critiquer, les dénoncer.

Noël Chadaré a par ailleurs évoqué ce qu’il attend fondamentalement du Cne. A l’en croire, ce Conseil doit pouvoir arrimer le système éducatif béninois au marché de l’emploi. « C’est important, s’il y a quelque chose de prioritaire, c’est une priorité » assure t-il. Le syndicaliste a aussi évoqué d’autres attentes comme le recrutement des enseignants de qualité et la prise de mesures incitatives en leur faveur.