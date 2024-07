Bénin : La 1ère session ordinaire du parlement clôturée sans l’étude de la loi d’amnistie

Photo DR

L’Assemblée Nationale du Bénin a clôturé sa première session ordinaire de cette année le vendredi 12 juillet 2024. Pendant environ 3 mois d’intenses activités, les élus du peuple ont contribué à leur manière à l’amélioration des conditions de vie des populations et ont joué leur partition pour une meilleure prise en compte des problèmes des citoyens béninois sur plusieurs plans.

Seulement, l’une des plus importantes lois pour le peuple béninois n’a pas été abordée au cours de cette session. Il s’agit de la loi d’amnistie proposée par le groupe parlementaire Les Démocrates.

La première session ordinaire de l’année 2024 a pris fin depuis quelques jours au parlement béninois. A l’entame, l’ordre du jour se déclinait en plusieurs points. Les élus du peuples devraient examiner plusieurs projets et proposition de loi dont la Proposition de loi spéciale portant amnistie et / ou abandon de poursuites judiciaires au profit des personnalités politiques pour des faits criminels. Plusieurs autorisations de ratification étaient également à l’ordre du jour de cette session sans oublier les questions orales et d’actualité posées au gouvernement et qui devraient être suivie ou non de débats en plénière.

