Une nouvelle batterie lithium-soufre d’une capacité ultra-élevée qui pourrait alimenter un smartphone en continu pendant cinq jours a été développée par des chercheurs de l’Université Monash. Pour le Dr Mahdokht Shaibani de l’Université Monash à Melbourne, en Australie, et ses collègues la nouvelle batterie conçue à l’aide de nouveaux procédés, serait cinq fois supérieure à celle des batteries lithium-ion ; et le même procédé pourrait convenir également pour des applications telles que le stockage de masse et les véhicules électriques.

Une nouvelle technologie pour les batteries

La technologie actuelle utilisée dans nos téléphones portables pour les batteries, est le ‘’lithium-ion’’. Le ‘’lithium-soufre’’ ou ‘’Li-S’’ en est une autre, avérée plus efficace mais avec de gros inconvénients. La technologie Li-S est en développement depuis des années par différents unités de recherche, mais n’a jamais été commercialisée en raison du faible nombre de cycles de recharge possibles par rapport aux batteries lithium-ion. le problème avec les batteries lithium-soufre est que la capacité de l’électrode au soufre est si grande qu’elle se brise au cours des cycles de charge et de décharge, et l’avantage énergétique disparaît rapidement, selon le Dr Shaibani. « L’électrode se désagrège, puis la batterie meurt rapidement ».

L’innovation de l’équipe des chercheurs de Melbourne, résiderait dans le fait qu’ils auraient conçu une méthode qui créerait des liens entre les particules pour permettre au soufre de s’adapter au stress. En utilisant les mêmes matériaux que dans les batteries lithium-ion standard, les chercheurs auraient reconfiguré la conception des cathodes au soufre afin qu’elles puissent supporter des charges de contrainte plus élevées sans baisse de la capacité ou des performances globales.

Et le résultat serait un niveau de stabilité inégalé dans aucune batterie à ce jour. Une approche qui selon le Pr Matthew Hill, chercheur associé ; aurait favorisé « non seulement des mesures de haute performance et une longue durée de vie », mais serait « également simple et extrêmement peu coûteuse à fabriquer, avec des réductions significatives des déchets dangereux pour l’environnement ». Une nouvelle batterie, peu couteuse à fabriquer, donc moins chère, plus résistante et moins polluante ; vivement la Li-S !