L’épouse du président français fait partie de celles qui mériteraient le titre de femme de l’année en 2019. C’est du moins ce qu’il convient de retenir du sondage réalisé par l’institut Junior City pour le magazine Okapi. Selon les résultats de cette enquête qui a eu comme cible les adolescents de 11 à 14 ans, Brigitte Macron est classée parmi les 5 premières femmes et occupe le 4ème rang.

La chanteuse et actrice d’origine américaine Lady Gaga l’a suivie et est devenue la 5ème femme qui mériterait le titre de femme de l’année en 2019. Deux stars françaises se sont discutées la 6ème place. Il s’agit notamment de Aya Nakamura et de Jenifer qui a fait partie du jury de The Voice.

“Maman” a la première place

Selon les résultats de l’enquête qui a été réalisée en novembre dernier, à la question « d’après toi, quelle femme mériterait le titre de femme de l’année 2019 ? » la plupart des enquêtés ont répondu : « maman ». Ils sont au total 14% à choisir leur mère comme lauréate de ce titre. Ce chiffre permet à « maman » d’occuper la première place de ce sondage.

La seconde place a été occupée par la jeune militante écologiste d’origine suédoise. Greta Thunberg qui s’est illustrée par ses combats pour la protection de l’Environnement a ainsi trouvé grâce auprès de la plupart des 406 filles et garçons de 11 à 14 ans ciblés par l’enquête. La chanteuse Angèle est logée à la troisième place devant l’épouse de l’actuel locataire de l’Elysée.