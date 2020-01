Le Burkina Faso n’en finit plus d’être endeuillé par les attaques terroristes. La fin d’année 2019 fut particulièrement macabre pour le pays des hommes intègres. Le 24 décembre dernier, dans la commune d’Arbinda (Nord) des terroristes ont froidement abattu plus d’une trentaine de personnes, en majorité des femmes. Cette attaque lâche et barbare avait choqué toute l’opinion burkinabé.

Les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso ont limité quelque peu les dégâts en neutralisant environ 80 djihadistes selon les chiffres donnés par l’état-major général des armées. Ce vendredi 3 janvier, le pays fut à nouveau confronté aux combattants djihadistes. Ces derniers ont notamment attaqué une unité de la gendarmerie à Inata, toujours au Nord du pays. Selon les sources sécuritaires, les éléments des forces de défense ont réussi à repousser l’attaque mettant hors d’état de nuire une dizaine de terroristes.

Les forces de défense ne sont plus les seules cibles

Au lendemain de l’attaque d’Inata, à savoir Samedi 04 janvier, la nation burkinabé a été à nouveau meurtri par une attaque terroriste qui s’est déroulé cette fois dans le Nord-Ouest du Burkina. Le bilan fut très lourd et les principales victimes sont des élèves qui rentraient des congés scolaires lorsque leur car a malheureusement sauté sur une mine artisanale.

On dénombre 14 morts en majorité des élèves, il eût également 04 blessés graves. Les autorités locales ont indiqué que le véhicule de transport qui conduisait les élèves a sauté sur un engin artisanal sur l’axe Toeni-Tougan dans la province du Sourou (Nord-Ouest). “L’incident a eu lieu aux environs de 09h00 et les missions de sécurisation et de secours ont été aussitôt déployées sur les lieux” ont déclaré les sources sécuritaires sur place.

L’année 2020 commence de manière très morbide pour le Burkina Faso. Dans son message à la nation à l’occasion de la nouvelle année, le président Roch Marc Christian Kaboré a déclaré que malgré les difficultés le pays arrivera à vaincre l’hydre terroriste.