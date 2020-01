Après sa fuite rocambolesque du Japon vers le Liban dans des conditions dignes d’un film hollywoodien, Carlos Ghosn a donné une conférence de presse ce mercredi. La belle occasion pour l’ex-patron de Renault Nissan de régler ses comptes avec ses accusateurs, notamment les actuels patrons du groupe. La presse du monde entier était au rendez-vous de cette conférence de presse dont le contenu a été abondamment relayé dans la presse internationale. Le Nouvel Obs a publié un dossier de 7 pages sur Carlos Ghosn dans sa parution du jeudi 9 janvier. Un dossier dans lequel a filtré un lourd secret de famille.

Peu de gens connaissaient en effet la vie de famille de Carlos Ghosn. Peu de gens savaient que la vie de famille de l’industriel renfermait un lourd secret. Peu de gens pouvaient imaginer que le père du brillant homme d’affaires a connu une vie aussi mouvementée sinon beaucoup plus mouvementée que son fils Carlos Ghosn. Et pourtant, la vie du père de Carlos Ghosn est tout aussi digne d’une saga hollywoodienne et devrait inspirer nombre de scénaristes.

Le père de Carlos Ghosn, un trafiquant de diamant

Le père de Carlos Ghosn s’appelait Jorge Ghosn. L’homme vivait entre deux pays : le Liban et le Brésil. Il vivait cependant plus à Beyrouth où il menait l’activité d’agent de change. Une vie en apparence banale qui cachait en vérité une sordide histoire de trafic de diamant avec la complicité d’un prêtre. C’est l’assassinat du père Boulos Massaad dans la nuit du 17 au 18 avril 1960 qui fera découvrir le pot aux roses.

Le père Bouloss Massaad était en effet le complice de Jorge Ghosn dans son trafic de diamant depuis des pays africains. Mais comme souvent dans ce genre de trafic, le père Bouloss Massaad voulait gagner plus et toujours plus. L’homme était devenu excessivement gourmand et Jorge Ghosn avait alors décidé d’intimider son associé pour le ramener à la raison. Et pour ce faire, il a engagé un homme de main nommé Salim Abdel-Khalek pour raisonner l’exigent associé.

Meurtre, prison, peine capitale, évasion

Mais la tentative d’intimidation tourne au vinaigre et le père Boulos Massaad est abattu de deux balles dont une dans la tête. La voiture de Jorge Ghosn, une Peugeot crème, est aperçue à proximité de l’endroit où gisait le corps du père. Jorge Ghosn et Salim Abdel-Khalek sont arrêtés et se renvoient la balle du crime affreux. Les deux hommes sont alors condamnés à la peine capitale. En 1962, leur peine sera revue en cassation et ils écoperont de 15 ans de prison chacun.

Si l’homme de main a pu s’échapper en sciant les barreaux de sa cellule, Jorge Ghosn, accusé aussi de fabriquer des faux billets, ne réussira à s’échapper de prison qu’en 1970 au début de la guerre civile quand les portes de la prison furent ouvertes. L’homme se volatilisera dès sa fuite de prison. Ce triste épisode de l’histoire paternelle révélé par le Nouvel Obs sera à jamais un point noir dans la vie du brillant industriel français.