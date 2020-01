Les États-Unis et la Chine annonçaient le 13 décembre dernier qu’ils étaient parvenus à un accord sur leurs différends commerciaux. Un accord qui bien que n’étant dans sa « phase 1 » représentait un point de rupture important dans la guerre commerciale que se livraient les deux puissances depuis 20 mois. Et selon des officiels de l’administration Trump, dont Steven Mnuchin, le secrétaire d’état au Trésor, le président américain aurait toutes les raisons du monde d’être satisfait de ce « Deal ».

Un accord qui devrait booster l’Economie des USA

Selon les termes du traité, l’accord devrait in fine, voir la Chine en échange d’un allégement tarifaire, augmenter ses achats de produits américains et donner une suite favorable aux préoccupations des États-Unis concernant la protection de la propriété intellectuelle, les échanges monétaires, et l’agriculture, entre autres. Mais dans sa « phase 1 » déjà, la Chine serait sensée continuer à « acheter pour 40 à 50 milliards de dollars de produits agricoles américains par an » pour un total de 200 milliards de dollars de produits américains sur deux ans.

Selon le secrétaire au Trésor américain, Steven Mnuchin, il ne faisait aucun doute que ce premier accord avec la Chine, accompagné de certains autres avec d’autres partenaires commerciaux, ajoutent « de la croissance de manière significative » à l’économie des USA. Allant jusqu’à prédire en attendant, les chiffres officiels qui devraient sortir pour la fin de ce mois ; une croissance de l’ordre de 2.5 %.

Cependant si l’heuere semblait à la célébration du côté américain, du côté chinois par contre, la réserve continuerait d’être de mise. D’abord parce que selon des observateurs, Washington, serait coutumier de volte-face surprenant et l’avait montré durant les deux années de crise commerciale ; et ensuite parce que l’accord en état (phase 1) n’abordait pas encore le volet des 370 milliards de dollars de droits de douane annuels imposés sur exportations chinoises. Ce volet des sanctions douanières, y compris de ceux relevant du commerce numérique et de cybersécurité, devant être discutés dans la « phase 2 » du traité commercial qui devrait débuter cette année.