Le gouvernement américain a annoncé hier jeudi 02 janvier 2020, qu’il pourrait interdire tous les produits aromatisés utilisés pour le vapotage à l’exception du menthol et du tabac. Cette nouvelle mesure de l’administration américaine ne touche cependant pas les produits liquides utilisés dans d’autres modèles qui seront vendus dans les boutiques de vapotage exclusivement réservées aux personnes adultes.

Le président américain Donald Trump avait fait savoir un peu plus tôt cette semaine que son annonce viserait à protéger les familles et les enfants des potentielles conséquences dévastatrices liées à la vapeur ou à la nicotine.

Une préservation de l’industrie du vapotage

Le locataire de la Maison Blanche avait également laissé entendre que sa nouvelle politique pourrait préserver l’industrie du vapotage. Par ailleurs, il a souligné que les produits du vapotage et de cigarettes électroniques visés pourront revenir sur le marché, après que la Food and Drug Administration ait examiné les demandes faites par les entreprises.

L’annonce du gouvernement américain est perçue par certains comme un recul effectué par la Maison Blanche, par rapport aux plans précédemment établis pour interdire toutes les saveurs de cigarettes électroniques. Ces plans avaient pour but de réduire les forts taux de consommation de nicotine chez les jeunes.

Une annonce en septembre dernier

Au cours du mois de septembre 2019, le président américain Donald Trump et son secrétaire d’Etat à la santé et aux services sociaux Alex Azar avaient annoncé une possible interdiction sur l’entièreté des produits de vapotage. Le secrétaire américain avait fait remarquer que tous les produits de cigarette électronique se trouvant actuellement sur le marché sont illégaux.

A l’en croire ces produits avaient reçu l’autorisation pour être vendus, dans l’optique de voir s’ils pouvaient servir en tant que « rampes de sortie » efficaces pour les adultes accros aux cigarettes classiques.

Alex Azar avait poursuivi en soulignant que certains produits illégaux sur le marché ayant des saveurs les plus utilisés chez les enfants seront temporairement retirés. Cependant, Les associations telles que l’American Lung Association, l’American Academy of Pediatrics, l’American Heart Association et l’American Cancer Society se montrés déçus de la décision du gouvernement américain.