Mars: la Chine veut devancer les USA, voici comment

La conquête spatiale a toujours été un terrain de compétition où les nations rivalisent pour atteindre de nouveaux sommets et repousser les limites de l’exploration. Répondant à l’appel du cosmos, la Chine annonce fièrement ses intentions de se rendre sur la planète rouge dans un délai remarquablement court. C’est la Commission nationale chinoise pour l’espace (CNSA) qui lance le défi, avec un calendrier serré : 10 à 15 ans pour rejoindre Mars, une échéance qui pourrait bien lui permettre de doubler la NASA sur cette ligne de départ interplanétaire.

La clé de cette ambition réside dans la conception d’un moteur nucléaire révolutionnaire. Plus précisément, il s’agit d’un réacteur nucléaire à fission conçu pour propulser les vaisseaux spatiaux avec une puissance sans précédent. Cette technologie innovante offre une capacité unique : celle de s’étirer une fois dans le vide spatial, passant d’une taille modeste sur Terre à celle d’un immeuble de 20 étages une fois déployée dans l’espace. Une prouesse d’ingénierie qui pourrait révolutionner les voyages interplanétaires.

Les scientifiques chinois expliquent que l’utilisation de ce réacteur nucléaire pourrait diviser par deux la durée des voyages spatiaux, ouvrant ainsi la voie à des missions vers Mars en seulement trois mois, contre sept mois avec les technologies actuelles. Une avancée majeure qui positionne la Chine en tête de la course vers la planète rouge.

Pourtant, cette annonce spectaculaire ne marque pas la fin de la recherche dans ce domaine. Depuis des années, la conception de réacteurs de fusée nucléaires suscite l’intérêt des scientifiques à travers le monde, y compris de la NASA. Cependant, les défis liés à la sécurité ont longtemps freiné les progrès dans ce domaine. Les craintes concernant les risques potentiels d’incidents nucléaires ont été un obstacle majeur pour les agences spatiales.

Consciente de ces enjeux, la Chine prend des mesures préventives importantes. Elle a développé une intelligence artificielle dédiée à l’étude et à la simulation des réacteurs nucléaires, dans le but d’anticiper et de prévenir les éventuels problèmes. Ces simulations informatiques permettent d’accélérer le développement de cette technologie et de minimiser les risques associés à son utilisation.