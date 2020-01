Le coronavirus apparu à Wuhan, dans le centre de la Chine, en décembre dernier continue d’affecter le quotidien des Chinois. Nommé 2019-nCoV, ce mal qui est de la même famille que les virus du rhume et du SRAS a amené les autorités chinoises à prendre beaucoup de dispositions pour éviter sa propagation.

Des parcs fermés, la grande Muraille inaccessible par les touristes

Entre autres, on note que des lieux initialement dédiés au tourisme sont fermés. Comme exemple, on peut citer le parc Disneyland de Shanghai qui a fermé ses portes ce vendredi 24 janvier 2020. Les touristes n’ont plus accès à une partie de Grande Muraille qui est à quelques heures dans la capitale chinoise.

Des dispositions ont été également prises dans plusieurs villes du pays pour éviter les grands rassemblements. Aussi, les parcs les cinémas ainsi que les musées sont-ils fermés dans beaucoup de localités du pays. Dans un contexte où les autorités font feu de tout bois pour éviter la propagation de ce coronavirus, la célébration du Nouvel an chinois prendra également un coup.

Quid de la célébration du Nouvel an chinois

Cette fête qui revêt une importance capitale pour les ménages chinois pourrait être célébrée d’une manière différente cette année. Plusieurs festivités s’inscrivant dans le cadre de la célébration du Nouvel an chinois ont été annulées.

Même si les familles chinoises ne sont pas mises en quarantaine, la peur d’être atteint par le mal les amène à éviter les grands rassemblements. Pour l’heure, les autorités chinoises ont lancé en urgence la construction d’un hôpital pour abriter les personnes atteintes de ce mal.

La région de Wuhan qui est l’épicentre du mal a déjà enregistré 26 décès depuis l’apparition du coronavirus.