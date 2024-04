Lutte contre le blanchiment de capitaux: Le Bénin opte pour un contrôle du secteur de l’immobilier

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, prend un nouveau tournant au Bénin. La trouvaille c’est le secteur de l’immobilier, l’un des plus prisés pour introduire de l’argent sale dans le circuit légal. Au cours de la rencontre hebdomadaire des ministres tenu, mercredi 24 avril 2024, un décret a été pris dans le sens du contrôle systématiques des transactions foncières en république du Bénin.

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne pourront plus passer par le secteur de l’immobilier au Bénin. C’est du moins ce qu’on retient de la décision prise mercredi dernier en conseil des ministres. Selon le compte rendu de la réunion des membres du gouvernement, le décret porte sur la création du registre des bénéficiaires effectifs des biens immobiliers et fonciers auprès de l’Agence nationale du domaine et du foncier.

