En provenance de Wuhan en Chine, cette chinoise souffrait de la fièvre et de la toux, deux symptômes connus du nouveau type de coronavirus. Sur WeChat, elle a raconté à ses amies qu’elle ne se sentait pas bien en quittant la Chine et qu’elle avait pu franchir les barrières de sécurité thermiques grâce à un médicament qu’elle avait pris pour faire baisser la température. En somme, elle avait réussi à tromper les services sanitaires présents tant en Chine qu’en France où elle est déjà arrivée.

Heureusement, ses amis ont contacté leur ambassade en France pour signaler le cas suspect et la méprise dont elle est l’auteure. L’ambassade chinoise à Paris a aussitôt pris contact avec la suspecte qui se trouvait déjà à Lyon. «Au soir du 22 janvier, l’ambassade a pris contact avec la personne concernée, Madame Yan, et lui a demandé d’appeler rapidement le 15, pour qu’elle soit prise en charge par les urgences», peut-on lire sur le site de l’ambassade de Chine en France.

Déjà 17 morts et 630 cas confirmés dans le monde

L’épidémie de ce nouveau type de coronavirus est apparue en Chine depuis plusieurs semaines et a déjà été signalé dans plusieurs pays et régions d’Asie tels que Hong Kong, Macao, la Corée du Sud, Taiwan, le Japon, la Thaïlande et à Singapour. Des cas auraient même été confirmés aux Etats-Unis, ce qui inquiète, tout l’Occident. Au total, 17 personnes auraient déjà trouvé la mort des suites de cette maladie et pas moins de 630 cas sont signalés dans le monde.

Venant de Wuhan en Chine, Madame Yan est donc un cas à prendre au sérieux en France. Car Wuhan est la ville chinoise qui constitue l’épicentre de cette nouveau type de coronavirus. Les autorités chinoises ne veulent d’ailleurs pas prendre de risque avec cette épidémie et annonce la mise en quarantaine de la ville de Wuhan à compter de ce 23 janvier. Il sera donc désormais interdit de sortir de cette ville à partir de ce vendredi 23 janvier, pour mieux contrôler le mal grandissant.