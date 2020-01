Ce lundi 27 janvier 2020, à l’occasion la clôture du séminaire gouvernemental à la présidence de la Côte d’Ivoire, le Président de la République Alassane Ouattara est revenu une fois encore sur les réformes concernant la CEI (Commission électorale indépendante) et l’organisation de la présidentielle de 2020.

A en croire le président Ouattara, il a demandé à la CEI, de faire son travail « en toute conscience » pour l’heure, en attendant que dans 6 ans, les nouveaux membres qui seront investis pour la commission, puissent revoir les travaux qu’ils accomplissent actuellement. Pour le Président, la configuration de la CEI dans son état actuel respecte les normes de la CADHP (Cour africaine des droits de l’homme et des peuples) suite au premier dialogue qui avait eu lieu entre les différents acteurs électoraux.

Le président Ouattara fier de la CEI

Il affirme à ce propos que la commission le « réconforte car aujourd’hui la société civile a autant de membres au niveau de la CEI que les partis politiques au pouvoir et de l’opposition, et cela est une première » a-t-il laissé entendre. Un point de vue qui n’est pas partagé par les partis de l’opposition qui estiment, que la CEI est unicolore, et qui ont brillé par leur absence au sein de la commission.

Une chose que le premier magistrat ivoirien a déplorée lui-aussi. « Je regrette que certains partis politiques notamment représentés au Parlement n’ont pas pris le temps d’adhérer à ce processus (de mise en place de la CEI) jusqu’à terme », a notifié M. Ouattara, en affirmant par ailleurs que la politique de la chaise vide est dommageable.

Pour lui, aux termes des 6 ans que dure le mandat de la CEI, il pense que tous les partis pourront revoir leur position et revenir prendre place au sein de la commission. « De nombreuses lois ont été votées, elles sont appliquées et nous les appliquons et que nous acceptons, c’est cela la démocratie », a fait savoir le Chef de l’Etat en laissant envisager un non-retour sur toute question de révision de la commission en vue de la présidentielle de 2020.