Le président statutaire du FPI, Pascal Affi N’guessan depuis sa visite le 3 janvier 2020 à son mentor Laurent Gbagbo, est devenu plus que jamais déterminé pour la réconciliation au sein de leur parti et pour la conquête du pouvoir en au soir du 31 octobre. C’est à l’occasion de la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an, que l’ancien Premier ministre a révélé ces intensions aux membres du parti à son domicile à Abidjan Cocody.

Pascal Affi N’guessan depuis son tête-à-tête avec l’ancien chef d’Etat à Bruxelles, est déterminé à œuvrer pour la réunification du FPI (Front populaire ivoirien) qui 2014 est dans les tourments de la division suite à une restructuration du parti. Il a affirmé qu’il a reçu carte blanche de Laurent Gbagbo pour travailler à l’unité des deux branches du parti.

”2020 est notre année”

Déterminer plus que jamais Pascal Affi N’guessan a l’assurance que l’année 2020, sera l’année de la victoire du FPI. « 2020 est notre année. Ma conviction est plus forte, depuis le 3 janvier 2020. On va gagner la prochaine élection présidentielle. Nous sommes sur la voie de la victoire » a-t-il affirmé. Par ailleurs, pour le député de Bongouanou, le régime du parti au pouvoir, le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) a très peu de chance de gagner la présidentielle de 2020 avec sa situation actuelle.

« Comment le RHDP peut-il gagner une élection aujourd’hui dans la situation où il se trouve? Il y a aucun élément objectif qui puisse dire qu’ils peuvent gagner une élection? Utiliser la violence? C’est facile de déclencher des actes de violence. Mais celui qui prend le risque doit le prendre en considération de cause » s’est-il exclamé. Il a affirmé par la suite, que les prochains jours définiront la destinée du parti avec le congrès qui s’annonce pour boucler l’unité de leur formation.