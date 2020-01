L’étau se resserre autour de Téhéran. En effet, le gouvernement iranien est accusé d’avoir abattu par erreur l’avion Ukraine International Airlines, dans lequel 176 personnes se trouvaient. Selon certaines informations, la défense antiaérienne iranienne se serait activée au moment du départ de l’appareil, un missile venant ensuite le percuter.

Si Trump a émis ses plus profonds doutes concernant les explications iraniennes, qui évoquent un incident technique, le Premier ministre canadien Justin Trudeau lui, a été plus clair, affirmant avec certitude que l’Iran était responsable de la mort des passagers présents ce jour-là. Face aux suspicions, de plus en plus de gouvernements et de compagnies aériennes préfèrent ainsi prendre leurs précautions. C’est notamment le cas de la Lufthansa.

La lufthansa fait demi-tour

Le 9 janvier dernier, à l’occasion d’un vol entre Francfort et Téhéran, la compagnie a confirmé que l’avion allait faire demi-tour, et ce, pour des raisons de sécurité. Ainsi, c’est après une petite heure de vol que le LH 600 a rebroussé chemin. Une information confirmée par le porte-parole de la compagnie aérienne allemande, qui a ajouté qu’une étude complète de la sécurité au sein de l’espace aérien iranien a été menée et que les résultats n’étaient pas assez bons.

Les prochains vols pour Téhéran, annulés

Ainsi, par simple précaution et dans le but de ne pas connaître la même terrible mésaventure que l’avion Ukraine International Airlines, l’Airbus A330 est revenu se poser à Francfort. De son côté, la Lufthansa a confirmé que ses prochains vols en direction de Téhéran seront annulés, cette décision concernant également le vol prévu aujourd’hui, entre Francfort et la capitale iranienne.