Comme annoncé, l’ancien député Valentin Djènontin s’est effectivement adressé au peuple béninois le 31 décembre 2019. Il a notamment parlé des « tentatives de déstabilisation » du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE).

Une formation politique dont il discute le poste de secrétaire exécutif national avec Paul Hounkpè. Selon ses dires, tout est mis en œuvre pour résoudre cette crise. « Nous sommes en train grâce à la volonté des uns et des autres sous le leadership du président Boni Yayi de sortir plus soudés et plus aguerris pour faire face aux défis futurs » a-t-il déclaré, non sans lancer des piques à certains frondeurs qu’il qualifie de “traîtres”.

Des “traîtres” qui ont de son point de vue, essayé de sacrifier les efforts « de nos vaillants militants sur l’hôtel de leurs intérêts particuliers ». Outre cette catégorie de “traîtres”, l’ancien ministre reconnaît que parmi ces frondeurs, il y a des camarades de grandes valeurs dont il témoigne de la probité et de la bonne foi pour avoir mené de grandes luttes avec eux.

“Il n’appartient pas à Patrice Talon de nommer les dirigeants de notre parti ”

Il fait par ailleurs savoir qu’il « n’appartient pas à Patrice Talon de nommer les dirigeants (du parti FCBE) ». De toutes les façons, la formation politique participera à la présidentielle de l’année prochaine annonce l’ancien ministre. Pour lui, le devoir du parti qu’il dirige est d’œuvrer pour que l’alternance démocratique se déroule dans de meilleures conditions.

Et la formation politique fera ce qui est en son pouvoir pour faire respecter la volonté de la « très grande partie du peuple qui est de voir le président Talon quitter le pouvoir le 6 avril 2021 ». Désormais à la ruse et la rage nous répondrons par la sagesse et la patience, a-t-il conclu.