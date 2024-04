Maghreb : la France annonce un soutien financier dans divers secteurs clés

Dans une déclaration récente, le ministre français de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, a annoncé un engagement financier majeur en faveur de plusieurs secteurs stratégiques au Maghreb plus précisément au Maroc, soulignant ainsi l’importance d’une coopération renforcée entre la France et les pays de la région.

Lors du forum économique Maroc-France à Rabat, Bruno Le Maire a exposé les domaines prioritaires de cette collaboration, mettant en avant l’énergie décarbonée comme pierre angulaire du partenariat. Il a souligné l’importance de l’hydrogène vert dans la transition énergétique et a annoncé un prêt de 350 millions d’euros de l’Agence française de développement (AFD) à l’Office chérifien des phosphates (OCP) pour soutenir les investissements dans ce secteur prometteur.

La recherche et le développement occupent également une place centrale dans cette coopération. Des projets conjoints entre l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) et des institutions françaises visent à stimuler l’innovation dans le domaine de l’hydrogène décarboné, reflétant ainsi l’engagement des deux pays envers la recherche appliquée.

Par ailleurs, la France entend soutenir le développement de l’énergie solaire, en proposant notamment une collaboration dans la production de panneaux photovoltaïques. Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large visant à renforcer les infrastructures énergétiques et à promouvoir les énergies renouvelables dans la région.

En matière de transport d’énergie électrique, Paris se montre prêt à contribuer au financement des réseaux nécessaires au transfert d’électricité verte, favorisant ainsi l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique maghrébin. Parallèlement, la France explore les possibilités de coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire, avec un accent mis sur les réacteurs modulaires de petite taille. Cette collaboration vise à répondre aux besoins croissants en énergie tout en respectant les normes de sécurité et d’efficacité.

Enfin, Bruno Le Maire a évoqué des perspectives de partenariat dans les investissements financiers, l’automobile, et l’aéronautique, soulignant l’importance de la mobilité électrique dans la transition vers une économie plus durable.