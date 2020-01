La crise libyenne continue d’occuper la Une des médias. En effet, profitant de sa participation à la conférence de politique internationale Raisina Dialogue qui a lieu ce mercredi 15 janvier à New Delhi, en Inde, le ministre russe des affaires étrangères a appelé l’Allemagne à prendre le relaie des négociations sur la Libye.

Une contribution à la conférence de Berlin

Pour Sergueï Lavrov, la rencontre qu’ont organisée la Russie et la Turquie entre les différentes parties prenantes de la crise libyenne n’a en rien un caractère définitif dans la recherche de solution au conflit. Il a juste selon lui, le mérite de faire avancer le processus de paix.

«Nous n’avons jamais considéré la réunion à Moscou comme définitive, mais comme une rencontre pour promouvoir la paix et pour la contribution à la conférence de Berlin. » a notamment fait observer le chef de la diplomatie russe.

«Nous avons recommandé à l’Allemagne d’inviter les Libyens et nous espérons qu’ils réagiront positivement à cette proposition. Le processus est en cours, il se poursuit», a-t-il indiqué.

Une rencontre décisive pour le 19 janvier?

L’accord de cessez-le-feu qui était l’objectif principal visé lors de cette rencontre n’a pas été signé par toutes les parties. Le maréchal Khalifa Haftar, chef de l’Armée nationale libyenne, a quitté Moscou sans y apposer sa signature. Son rival du Gouvernement d’Union Nationale avait par contre donné son accord lors des pourparlers.

Les deux acteurs de la crise Libyenne pourront probablement se retrouver le dimanche prochain. En effet, l’Onu a convié à une conférence pour la paix en Libye qui aura lieu à Berlin les différents les parties prenantes.

En plus des cinq membres du Conseil de Sécurité, l’Allemagne, la Turquie, l’Italie, l’Egypte et les Emirats arabes unis sont également attendus pour discuter de cette crise. La chancelière allemande et le président russe s’étaient déjà rencontrés dans le cadre de l’organisation de cette conférence.