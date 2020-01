Les proches de Kobe Bryant ainsi que ceux des autres victimes de l’accident d’hélicoptère du dimanche matin à Calabasas en Californie continuent de pleurer les disparus. En plus de la légende du basket et sa fille, plusieurs autres personnes ont trouvé la mort lors de ce crash. Plusieurs jours après l’accident, la conjointe de Kobe Bryant a laissé un message sur les réseaux sociaux où elle fait part de toute sa douleur.

Une douleur indescriptible

Celle qui a perdu dans cet accident à la fois son époux et sa petite fille a choisi le canal du réseau social Instagram pour s’exprimer. Vanessa Bryant indique qu’avec ses filles, il est difficile de s’adapter à la situation. «Mes filles et moi (…) sommes complètement anéanties par la perte soudaine de mon mari, Kobe — le formidable père de nos enfants; et de ma belle et douce Gianna — une fille aimante, généreuse et merveilleuse, la formidable sœur de Natalia, Bianka et Capri.», fait-elle savoir.

Elle n’a pas manqué de faire un clin d’œil aux familles des autres membres de l’appareil qui ont également péri dans l’accident. Selon ses mots, la douleur que ressentent sa famille et elle est juste indescriptible. Ce fut l’occasion pour elle de remercier les milliers de personnes qui leur ont porté moralement assistance lors de ce drame.

“J’ai vu mes enfants et j’ai encore versé des larmes”

L’autre personne qui a partagé ce qu’elle ressent est l’époux de Christina Mauser. Cette dernière était l’entraineuse adjointe à la Mamba Académie. Matt Mauser, son compagnon a confié toute sa peine à la chaîne de télévision américaine CNN. Selon les confidences de ce dernier, la femme est partie alors qu’elle préparait activement l’anniversaire de sa fille.

«Le premier jour a été très difficile. Je me suis levé ce matin et je me suis dit: “je suis correct” avant finalement de me mettre à pleurer. J’ai vu mes enfants et j’ai encore versé des larmes», a-t-il confié.