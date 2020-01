Le Hezbollah l’a martelé : la mort du général Qassem Soleimani ne restera pas impunie. L’homme d’Etat iranien abattu en Irak par les Américains avec la complicité des Israéliens sera vengé. Et Israël ne prend pas à la légère les déclarations du Hezbollah libanais. Aussi prend-on quelques précautions utiles pour se préserver contre une attaque surprise des éléments du Hezbollah contre l’Etat hébreux : Israël a décidé de construire un système de défense souterrain pour se préserver contre une possible attaque via les tunnels.

Les tunnels de la Résistance existent le long de la frontière nord de la Palestine occupée avec le Liban. La menace de représailles du Hezbollah est prise très au sérieux par les Israéliens. La nouvelle infrastructure pourra permettre d’identifier des activités acoustiques et sismiques pouvant signaler des creusements de tunnels, selon le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, porte-parole de l’armée israélienne qui précise par ailleurs que ce projet fait partie d’un plan plus vaste.

L’armée israélienne en perte d’effectifs

Cependant, l’armée israélienne ne se porte pas très bien depuis quelques moments. Alors que le Hezbollah libanais semble renforcer sa présence le long de la frontière, l’armée israélienne peine à convaincre les jeunes israéliens de la nécessité de se faire former au plan militaire via le service sous les drapeaux. La formation au service militaire obligatoire a du plomb dans l’aile dans le pays hébreu pour plusieurs raisons.

Les jeunes israéliens évitent de plus en plus le service militaire pourtant obligatoire. Ce constat revient dans le résultat d’une enquête publiée ce dimanche 19 janvier par le quotidien israélien Yediot Aharonot. Ces jeunes appelés au service militaire trouvent le moyen de se soustraire à l’obligation en se déclarant inaptes pour raison de santé mentale. Et ceux-là même qui se lancent dans ladite formation ne la finissent généralement pas. Plus du tiers de jeunes hommes et femmes sont exonérés du service militaire pour raison de santé mentale réelle ou simulée. Et peu d’israéliens s’engagent réellement dans l’armée ces derniers temps. Une situation qui inquiète énormément les gradés de l’armée israélienne.