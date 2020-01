Une jeune britannique a trouvé la mort en essayant de se faire photographier, dans la meilleure position. La tragédie a eu lieu dans la matinée de dimanche dernier en Australie, plus précisément dans les falaises de Diamond Bay à Sydney. En effet, Madalyn Davis, une influenceuse et esthéticienne âgée de 21 ans revenait d’une fête et avait pris la décision avec ses amis d’aller regarder le lever du soleil sur les falaises de Diamond Bay. Au moment où elle prenait la pose, il se pourrait qu’elle soit tombée à plusieurs dizaines de mètres. Une de ses amies a confié à un média britannique qu’ «il semblerait que Maddy se soit assise sur le bord pour quelqu’un la prenne en photo et qu’elle soit tombée. C’est une tragédie».

Un autre décès au même endroit

Plusieurs équipes de secours parmi lesquels figure la garde-côtière ont été contactés pour la victime. Selon un journal britannique, la dépouille de Madalyn Davis a été retrouvée après quatre heures de temps. Notons que le secteur de Diamond Bay est réputé auprès des voyageurs et amateurs des réseaux sociaux. Ceux-ci essaient, en prenant des risques, d’obtenir la « photo parfaite ». A en croire plusieurs journaux australiens, une autre jeune femme est décédé en août 2019 au même endroit.

Des écriteaux ont été placés par les autorités locales pour exhorter les touristes à ne pas venir près du bord des falaises. Rappelons que Madalyn Davis avait l’habitude de partager de façon régulière les photos de son travail et de ses voyages dans le monde. Elle était sur le territoire australien depuis plusieurs semaines.