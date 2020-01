Brigitte Bardot n’est pas fier d’Emmanuel Macron. La militante de la cause animale française l’a fait savoir ce lundi 20 janvier 2020 par le canal d’une lettre ouverte qu’elle a adressée à l’actuel pensionnaire de l’Elysée. Celle qui a été une actrice de cinéma, mannequin ainsi que chanteuse a rappelé au président français toutes les promesses non tenues sur le chantier de la protection de la cause animale.

Une rencontre à l’Elysée en 2018

Elle indique notamment qu’entre sa visite qu’elle a effectuée à la présidence française le 18 juillet 2018 et aujourd’hui, aucune avancée particulière n’a été notée.

La rencontre qu’elle a eue avec Emmanuel Macron lui avait permis d’exposer « tous les aspects de la condition animale en France et ses attentes ». Le président français qui redoutait lors de cette rencontre des débats houleux a finalement assisté à des échanges plutôt cordiaux.

Le président français déclarait notamment à l’entame de la visite de celle qui porte le même prénom que son épouse qu’il est conscient qu’elle sera engueulée.

“Monsieur le président, je vous engueule”

Mais les véritables réprimandes sont intervenues prés d’un an et demi après son passage à l’Elysée. Dans sa lettre ouverte, elle déplore notamment « les silences coupables » du président de la république.« Vous deviez nous donner réponse en décembre 2018 » a indiqué l’octogénaire dans sa lettre.

« Alors oui, aujourd’hui Monsieur le Président, je vous engueule. Je vous engueule de n’avoir aucune envergure, de mépriser toutes les faiblesses, toutes les souffrances humaines ou animales, de n’avoir aucune empathie, aucune compassion, aucune sensibilité, aucune humanité » a-t-elle laissé lire dans sa lettre.

Rappelons que la demande de la militante de la cause animale française se résume en quatre points. Il s’agit de : la fin des égorgements dans le cadre des sacrifices rituels, la fin de la consommation de la viande de cheval, l’interdiction des élevages de poules pondeuses en cages et l’arrêt des broyages de poussins vivants.