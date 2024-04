Armement: ce pays du Maghreb veut devenir producteur et exportateur

Alors que l’Égypte s’est imposée en Afrique du Nord comme le principal pays importateur d’armes, c’est l’une des autres puissances régionales qui fait aujourd’hui parler. En effet, au Maghreb, c’est le Maroc qui ambitionne de devenir l’un des principaux pays exportateurs d’armes, au monde.

Le Royaume du Maroc, prochain leader mondial de la production et de l’exportation d’armement dans le monde ? En effet, alors que les tensions régionales sont vives (notamment avec l’Algérie), le Maroc a décidé de massivement investir dans le but de soigner ses forces armées. Formation, infrastructures et armement, l’industrie de la Défense tourne à plein régime.

Le Maroc, futur exportateur d’armes ?

Mais plus que la refonte de son armée et sa modernisation, le Maroc envisage aussi de devenir une puissance qui produit et qui vend des armes, dans le monde entier. Pour développer et asseoir une industrie militaire qui se veut à la fois solide et pérenne, Rabat compte sur ses liens avec Israël, les États-Unis ou encore le Brésil pour exporter ses armes un peu partout dans le monde.

Et le Maroc pourrait se spécialiser dans la vente de drones, notamment. En effet, deux usines vont bientôt ouvrir sur le sol marocain, en collaboration avec le groupe israélien Aerospace Industries. Ces usines permettront de produits des drones suicides (ou kamikazes) à bon prix. Le Royaume pourrait aussi se diversifier et se positionner sur la fabrication d’avions militaires.

Des accords avec de nombreuses nations

En effet, des accords ont été signés avec plusieurs entreprises américaines pour développer ce secteur d’activité. Enfin, divers accords, surtout avec Brasilia ont été signés, concernant le transfert d’expertise, de savoir-faire et de technologies militaires. De quoi positionner le Maroc au centre des échanges et surtout, de proposer de nouvelles alternatives aux armes américaines, russes et chinoises.