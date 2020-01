Suite à la requête des avocats de Guillaume Soro devant la cour de cassation de Côte d’Ivoire dans le cadre de la procédure judiciaire qui a actuellement cours contre leur protégé, la cour a rendu sa décision ce vendredi 17 janvier 2020. La cour qu’a présidée Mme Chantal Camara, a estimé qu’elle a bien compétence pour juger l’ancien président de l’Assemblée nationale dans le cadre des faits qui lui sont reprochés.

Cette décision de la cour vient pour rejeter les exceptions qu’ont soulevées les avocats de Soro, et a donné l’ordre à cet effet, à un juge pour procéder à l’instruction de l’affaire suivant les orientations de la loi. « Par cette décision, la Cour de cassation vient de nous donner mille fois raison. Du début de cette affaire jusqu’à ce jour, nous avons toujours clamé l’illégalité, l’inconstitutionnalité des poursuites qui ont été engagées contre notre client et ses proches, pour non-respect de la loi» a estime Me Souleymane Diallo.

Pour les conseils du président du GPS (Générations et peuples solidaires), du fait que leur client a été président d’institution, l’affaire ne pouvait être portée que devant la Haute Cour de justice, la seule instance qui a compétence en la matière pour juger Soro dans le cadre des accusations portées contre lui.

La procédure normalement admise

Par ailleurs, Guillaume Soro en tant que membre de l’Assemblée nationale, les faits qui lui sont reprochés ne devraient pas être considérés comme s’il s’agissait d’un flagrant délit. Dans ces cas, ce sont des procédures spéciales qu’on engage. Au prime abord, c’est l’Assemblée nationale qui donne son avis, s’ensuit après les poursuites du conseil de magistrature qui donne enfin l’autorisation à la cour de cassation. Une procédure qui n’a pas été suivie dans le cas présent.

Pour rappel, le procureur de la République près du tribunal d’Abidjan Plateau, Richard Adou avait ouvert contre Guillaume Soro, et certains de ses proche, des procédures d’information judiciaire pour complicité et détournement de deniers publics. Soro lui-même est également accusé de tentative grave d’atteinte à la sureté de l’Etat. Depuis le 23 décembre 2019, un mandat d’arrêt international a été lancé contre lui, ce qui l’a contraint à s’exilé en France.