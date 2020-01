L’ONG Transparency International a rendu public jeudi dernier les résultats de l’enquête sur l’indice de corruption. Selon le rapport de l’organisation, tous les pays africains situés dans la zone de l’Union économique et monétaire et ouest-africaine (UEMOA) dont le Sénégal stagnent dans la zone rouge de l’indice de perception de la corruption.

Le Sénégal n’a pas évolué depuis 2016

En analysant les résultats de l’enquête sur la perception de la corruption de l’année 2019, le coordonnateur du Forum civil, Birahime Seck souligne une “faible politique de lutte contre la corruption” et une situation de mal gouvernance caractérisée par une certaine impunité. Ce dernier poursuit : “notre pays n’a pas montré grand-chose dans le domaine de la transparence et particulièrement celui de la corruption où il reste d’ailleurs au même niveau que les autres pays de l’UEMOA et de la CEDEAO, sauf le Cap-Vert qui a obtenu une note de 58/100 et donc, 1er dans la zone économique de la CEDEAO“.

Selon le rapport de Transparency International, le Sénégal se retrouve à la 66ème place au niveau mondial et à la 7ème place en Afrique avec un score de 45/100 points. Une position stagnante que le Sénégal occupe depuis 2016 informe le communiqué.